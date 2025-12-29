Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо използва меката зима в Монако, за да демонстрира някои от най-ценните автомобили, които влизат в колекцията му.

По Коледа испанският пилот се появи с изключително редкия Мерцедес CLK GTR – хомологационния автомобил при създаването на една от легендите в GT надпреварите в края на 90-те години, а сега реши да покаже творение на автомобилния производител, за който се състезава – Астън Мартин.

Става въпрос за пистовото чудовище Valiant, което обаче има право да се движи по обществени пътища и също се среща изключително рядко. Този автомобил е създаден от Алонсо и департамента Q на Астън Мартин, който изпълнява най-специалните поръчки на най-важните клиенти на компанията.

Valiant се задвижва от 5,2-литров V12 мотор с две турбини, а производствената му серия е от едва 39 коли. Цената на всеки един от тези автомобили се колебае между 2 и 2,5 милиона лири.

Всъщност, когато през юни 2024 Valiant беше обявен като специален модел на Астън Мартин, от компанията обявиха, че той е разработен съвместно с Алонсо. Малко по-късно – през юли същата година, лично Алонсо представи модела на Фестивала на скоростта в Гудууд.

