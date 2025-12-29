И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен

Възможността състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиасе се оказа една от големите новини след края на сезона във Формула 1. Макс и Джанпиеро се бореха до последно за петата поредна световна титла, но в крайна сметка загубиха голямата битка срещу Ландо Норис и Макларън, като британецът детронира звездата на Ред Бул на финала на сезон 2025.

Малко преди края на годината стана ясно, че Ламбиасе преговаря с Астън Мартин, като има вариант той да стане тим шеф или главен изпълнителен директор на отбора, който сега се ръководи от Ейдриън Нюи, но се предполага, че дизайнерът заема временно този пост.

Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин

Сега обаче motorsport.com съобщи, че Ламбиасе, който има двойно гражданство – италианско и британско, преговаря и с Уилямс, като от страна на тима участва лично шефът на отбора Джеймс Ваулс. Смята се, че Ламбиасе е привлечен от развитието на проекта на Ваулс за връщането на Уилямс в челото на класирането във Формула 1 в близко бъдеще.

Тази година Уилямс завърши на пето място при конструкторите – най-доброто постижение на легендарния тим от 2017 година насам.

Друг източник – Radiobox, пък съобщи, че Ламбиасе е бил готов да подпише с Уилямс точно преди Коледа, но в последния момент това се е провалило – най-вероятно заради нова, още по-добра оферта от страна на Астън Мартин.

Ако Ламбиасе напусне Ред Бул, което изглежда въпрос на време, с оглед на преговорите с Астън Мартин и Уилямс, то Макс Верстапен ще загуби и последния важен член на екипа, с който постигна четирите си световни титли. Ред Бул уволни Кристиан Хорнър, Нюи напусна, доктор Хелмут Марко е вече пенсионер, Джонатан Уитли отиде в Ауди, а Роб Маршал – в Макларън.

