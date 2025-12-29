Станимир Стоилов и Валери Божинов пътуваха заедно за Турция

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов и Валери Божинов пътуваха заедно за Турция. Двамата се засякоха тази сутрин на столичното летище "Васил Левски", като преди полета обсъдиха ситуацията в българския футбол, както и любимия им Левски, който посреща 2026 година, като лидер в първенството за първи път от над 15 години.

Мъри бе в компанията на помощниците си Цанко Цветанов и Йончо Арсов, с които се завръщаха в Измир, след като прекараха Коледните празници в България, докато бившият нападател замина за Маями, където ще посрещна новата година.



Там той ще бъде гост на своите бразилски познати Амаури и Вилям. С първия Божинов се познава отлично от дългия си престой в Серия "А" в първото десетилетие на века, като дори вече има резервация за новогодишната нощ в новия ресторант на бразилеца с италиански произход.



Бившият национал на Бразилия, който направи име с 14-те си сезона в Европа с екипите на Шахтьор (Донецк), Челси и Арсенал, пък е на почивка там и ще празнува заедно със семейството си. Той и Божинов се сближиха през лятото, когато прекараха една седмица заедно в Ню Йорк по време на двата полуфинала и финала за Световното клубно първенство 2025 година.