Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Станимир Стоилов и Валери Божинов пътуваха заедно за Турция

Станимир Стоилов и Валери Божинов пътуваха заедно за Турция

  • 29 дек 2025 | 17:15
  • 1774
  • 1
Станимир Стоилов и Валери Божинов пътуваха заедно за Турция

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов и Валери Божинов пътуваха заедно за Турция. Двамата се засякоха тази сутрин на столичното летище "Васил Левски", като преди полета обсъдиха ситуацията в българския футбол, както и любимия им Левски, който посреща 2026 година, като лидер в първенството за първи път от над 15 години.

Божинов: Не се делим на червени и сини! Правим всичко възможно да помогнем на Пенев
Божинов: Не се делим на червени и сини! Правим всичко възможно да помогнем на Пенев

Мъри бе в компанията на помощниците си Цанко Цветанов и Йончо Арсов, с които се завръщаха в Измир, след като прекараха Коледните празници в България, докато бившият нападател замина за Маями, където ще посрещна новата година.

Там той ще бъде гост на своите бразилски познати Амаури и Вилям. С първия Божинов се познава отлично от дългия си престой в Серия "А" в първото десетилетие на века, като дори вече има резервация за новогодишната нощ в новия ресторант на бразилеца с италиански произход.

Бившият национал на Бразилия, който направи име с 14-те си сезона в Европа с екипите на Шахтьор (Донецк), Челси и Арсенал, пък е на почивка там и ще празнува заедно със семейството си. Той и Божинов се сближиха през лятото, когато прекараха една седмица заедно в Ню Йорк по време на двата полуфинала и финала за Световното клубно първенство 2025 година.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 28196
  • 13
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 21706
  • 17
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 56349
  • 115
Етър представи трети нов футболист

Етър представи трети нов футболист

  • 29 дек 2025 | 10:44
  • 2932
  • 1
Секирово привлече футболист, вкарвал хеттрик на Байерн (Мюнхен)

Секирово привлече футболист, вкарвал хеттрик на Байерн (Мюнхен)

  • 29 дек 2025 | 10:39
  • 2513
  • 5
Треньорът на Ловеч разкри за интерес към клуба от турски инвеститори

Треньорът на Ловеч разкри за интерес към клуба от турски инвеститори

  • 29 дек 2025 | 09:59
  • 3039
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 20189
  • 12
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 47039
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 7084
  • 1
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 28196
  • 13
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 56349
  • 115
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 21706
  • 17