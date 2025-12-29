Евертон Бала: 2025-та бе благословена година

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала направи равносметка на изминаващата 2025 година. Бразилецът публикува видео в профила си в една от социалните мрежи, а под него написа: "2025-та бе благословена година, в която много израснах и научих. Благодаря на Господ! Ще бъдем силни и през 2026-та", гласеше посланието на южноамериканеца.

26-годишният футболисти изигра 26 двубоя във всички турнири през есента, като отбеляза 10 гола и направи две асистенции.