  Левски
  2. Левски
  Евертон Бала: 2025-та бе благословена година

Евертон Бала: 2025-та бе благословена година

  • 29 дек 2025 | 14:17
  • 263
  • 0

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала направи равносметка на изминаващата 2025 година. Бразилецът публикува видео в профила си в една от социалните мрежи, а под него написа: "2025-та бе благословена година, в която много израснах и научих. Благодаря на Господ! Ще бъдем силни и през 2026-та", гласеше посланието на южноамериканеца.

Официално: Левски се раздели с ненужен халф
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

26-годишният футболисти изигра 26 двубоя във всички турнири през есента, като отбеляза 10 гола и направи две асистенции.

