Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Украинци чупят трансферния си рекорд заради Светльо Вуцов?

Украинци чупят трансферния си рекорд заради Светльо Вуцов?

  • 29 дек 2025 | 09:12
  • 4333
  • 4
Украинци чупят трансферния си рекорд заради Светльо Вуцов?

Новосъздаденият украински клуб Металист 1925 иска в редиците си вратаря на Левски Светослав Вуцов, твърди "Мач Телеграф". Отборът, който е наследник на онзи Металист, който преди години играеше силно и в първенството на Украйна, и в евротурнирите, готви силна оферта за стража на "сините".

Твърди се, че клубът е готов да плати 1 800 000 евро на Левски за правата на Вуцов. Отделно в Харков са готови да предложат заплата на стража, която е в пъти по-висока от тази, която той взима на "Герена" към днешна дата. Става дума за месечно възнаграждение от 20 000 евро, в които не се включват бонусите за победи, изиграни мачове или сухи мрежи.

Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков
Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

Металист 1925 е на седмо място в класирането на местния елит, който продължава да играе, въпреки че в Украйна се води война. Именно бойните действия поставят под солидно съмнение евентуалната сделка за Светослав Вуцов. Факт е, че тимът не играе в Харков, а на стадион в град Житомир, който е далеч от фронтовата линия.

Ако се стигне до преминаване на Вуцов в Харков, това ще е трансферен рекорд за клуба, който до момента е плащал най-много 1 500 000 евро за нов футболист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

  • 29 дек 2025 | 07:37
  • 10508
  • 2
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 26824
  • 10
Локо Пд стяга ударна селекция, обяви подробности

Локо Пд стяга ударна селекция, обяви подробности

  • 28 дек 2025 | 15:53
  • 15815
  • 9
Спас Делев над всички в efbet Лига за 2025 година

Спас Делев над всички в efbet Лига за 2025 година

  • 28 дек 2025 | 14:02
  • 2976
  • 6
Банско с пет контроли на подготовката

Банско с пет контроли на подготовката

  • 28 дек 2025 | 13:51
  • 904
  • 0
Областен съвет на БФС и местни съдии превеждат 700 лв. в подкрепа на Любо Пенев

Областен съвет на БФС и местни съдии превеждат 700 лв. в подкрепа на Любо Пенев

  • 28 дек 2025 | 12:21
  • 2319
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 13733
  • 6
Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

  • 29 дек 2025 | 08:00
  • 6871
  • 10
Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

  • 29 дек 2025 | 07:37
  • 10508
  • 2
Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 16809
  • 27
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 8882
  • 0
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 28703
  • 38