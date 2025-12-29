Украинци чупят трансферния си рекорд заради Светльо Вуцов?

Новосъздаденият украински клуб Металист 1925 иска в редиците си вратаря на Левски Светослав Вуцов, твърди "Мач Телеграф". Отборът, който е наследник на онзи Металист, който преди години играеше силно и в първенството на Украйна, и в евротурнирите, готви силна оферта за стража на "сините".

Твърди се, че клубът е готов да плати 1 800 000 евро на Левски за правата на Вуцов. Отделно в Харков са готови да предложат заплата на стража, която е в пъти по-висока от тази, която той взима на "Герена" към днешна дата. Става дума за месечно възнаграждение от 20 000 евро, в които не се включват бонусите за победи, изиграни мачове или сухи мрежи.

Металист 1925 е на седмо място в класирането на местния елит, който продължава да играе, въпреки че в Украйна се води война. Именно бойните действия поставят под солидно съмнение евентуалната сделка за Светослав Вуцов. Факт е, че тимът не играе в Харков, а на стадион в град Житомир, който е далеч от фронтовата линия.

Ако се стигне до преминаване на Вуцов в Харков, това ще е трансферен рекорд за клуба, който до момента е плащал най-много 1 500 000 евро за нов футболист.