Артета: Трябваше да спечелим с повече, проблемите с контузии ни сплотяват

Мениджърът на Арсенал Микел Артета логично бе доволен след победата на тима си с 2:1 над Брайтън, която отново върна "артилеристите" начело в класирането. Испанецът говори след срещата за впечатленията от двубоя, както и за проблемите в отбрана, които трябваше да решава непосредствено преди мача. Контузиите на Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори принудиха Арсенал да играе с централния полузащитник Деклан Райс като десен бек и да включи Майлс Луис-Скели в титулярния състав минути преди началото на мача.

Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

"Много съм щастлив от представянето, както индивидуално, така и колективно. Бяхме толкова доминиращи, представлявахме сериозна заплаха и съм много доволен от всичко това. Разликата в резултата обаче трябваше да бъде много по-голяма. Имам предвид броя на ситуациите, шансовете, чистите положения, които създадохме по време на мача – никога не трябваше да завършва 2:1. Но това е Висшата лига. Мисля, че те вкараха гол с първия си удар, а след това Давид Рая трябваше да прави още едно спасяване, за да запази резултата. Това, което ми харесва, е, че имаме много проблеми, но се справяме с тях по невероятен начин.

Имаме много проблеми, с които се занимаваме. Вчера петък загубихме Юриен Тимбер, който стъпи накриво, и затова днес Деклан трябва да играе като бек. Виждате представянето, което той (Райс) показа, така че това е духът и това е колко голямо е желанието на нашите играчи. Калафиори почувства нещо още вчера. Стана нещо много странно и днес по време на загрявката той не се чувстваше добре", каза Артета.

🗞 Strong team spirit

🗞 Today's performance

🗞 Gabriel's return



Read every word from Mikel's post-Brighton presser 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 27, 2025

"Надяваме се, че нещата ще се подобрят и има и добри новини. Например, Габриел Магаляеш се върна по-рано от очакваното, което е чудесно. Щабът ни свърши невероятна работа, а и самият той се старае много, а това е точно това, от което се нуждаем. Защото загубихме един, но си върнахме друг", продължи испанецът.

🚨 Riccardo Calafiori sustained his fresh injury yesterday in a ‘very, very strange’ way, according to Mikel Arteta. ❌🤕 pic.twitter.com/DUfGeQPVfN — DailyAFC (@DailyAFC) December 27, 2025

"Да, проблемите с контузиите обединяват отбора. Има нещо с Ричи (Калафиори), беше нещо много, много странно. Но говорих с Деклан и му казах, че трябва да играе като десен бек, а той отговори: „Добре, готов съм за предизвикателството, ще дам най-доброто от себе си.“ Страхотно е да видиш такова отношение.

Изпитвах нервност, както в предишния мач срещу Кристъл Палас, когато не допуснахме никакви положения, а те вкараха с първия си удар в последната минута. Имахме две огромни възможности да направим 3:1 и тогава щеше да е различно. Не го направихме, така че трябваше да страдаме още малко", каза още мениджърът на Арсенал.

Следвай ни:

Снимки: Imago