Мареска: Трябваше да вкараме повече голове през първото полувреме

  28 дек 2025 | 04:55
Енцо Мареска говори след загубата на неговия Челси с 1:2 от тима на Астън Вила в срещата от 18-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Мисля, че доминирахме в мача в продължение на един час, докато не допуснахме гол. Бяхме много добри. За съжаление, след това играта се промени малко. Мисля, че докато изравнят, трябваше да вкараме още два или три гола”, започна Мареска.

Испанският специалист бе запитан дали смените на полувремето в противниковия тим са оказали влияние за крайния изход на двубоя.

“Да, това промени динамиката. Отново, трябваше да вкараме повече голове през първото полувреме и през първите 15 минути на второто полувреме”, каза Мареска.

Нататък мениджърът на лондончани отрече неговата смяна на Коул Палмър да е била заради здравословни проблеми на футболиста.

“Той работи много усилено, но беше малко уморен. Като цяло, изигра добър мач”, каза още Мареска.

Накрая специалистът отрече и съждение, възникнало по време на пресконференцията, че световните клубни шампиони са изгубили мача заради липсата на опит.

“Ако анализирате първия час от играта, ще осъзнаете, че не е въпрос на опит. Но след това нещата започнаха да стават трудни за нас. Замените, които направиха – Уоткинс, Онана и Санчо – подобриха играта им малко”, завърши Слот.

