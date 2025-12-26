Популярни
  3. Артета: Завръщането на Хавертц е въпрос на дни, а не на седмици

  • 26 дек 2025 | 15:35
  • 960
  • 0
Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че нападателят на тима Кай Хавертц е много близо до завръщане в игра. Германският национал контузи тежко едното си коляно още в първия шампионатен мач от настоящия сезон, като поднови отборни тренировки едва във вторник.

„Мисля, че е въпрос на дни, а не на седмици. Нека видим как ще реагира на следващите стъпки. Това е играч, който много ни липсваше и който праща тима в различно измерение. Така че много се радвам, че много скоро отново ще разчитам на него“, коментира на днешната си пресконференция Артета, който относно възстановяването на защитника Габриел Магаляеш заяви: „Ще трябва да почакаме и да видим. Той все още не е тренирал, като продължава своята рехабилитация. Но дано да се завърне възможно най-бързо, защото знаем каква е ситуацията ни в отбрана“.

Испанският специалист също така говори и за завърналия се наскоро от контузия нападател Габриел Жезус. „Той е в доста добра форма, като постепенно увеличаваме неговите минути. Но срещу Кристъл Палас, докато той се чувстваше добре, всички бяхме щастливи да го оставим още на терена. Когато се уморихме, ние го сменихме, но останахме много доволни“, каза Артета, който не пропусна да похвали поливалентността на бранителя Рикардо Калафиори: „Това, което той не правеше преди да се присъедини към нас, беше да играе като ляв бек. Ние обаче го взехме, защото вярвахме, че е способен да играе и в центъра на защитата, и по фланга. Рики е на доста добро разположение и през този сезон, като изигра наистина добър мач срещу Кристъл Палас“.

Наставникът не спести добрите си думи и за утрешния си съперник Брайтън. „Това е клуб, на който много се възхищавам, като постигнатото от тях през последните 10 години е невероятно. Те имаха различни мениджъри, а сега Фабиан Хюрцелер ги води и също донесе някои доста различни идеи. Те са много, много отдаден отбор, като имат голяма енергия и изглеждат много, много добре заедно. Разполагат с много качества, като могат да играят по различни начини и имат универсални футболисти, така че това ще бъде тежък двубой“, допълни Артета.

Снимки: Gettyimages

