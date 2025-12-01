Популярни
Ман Сити е готов да активира клаузата за откупуване на Семеньо

  • 1 дек 2025 | 06:29
  • 463
  • 0
Ман Сити е готов да активира клаузата за откупуване на Семеньо

Манчестър Сити подготвя оферта за ганайския национал Антоан Семеньо през януарския трансферен прозорец. Според информация на The Times, Сити обмислят дали да активират клаузата за откупуване на крилото на стойност 65 милиона паунда, за да подсилят борбата си за титлата.

Интересът към Семеньо сигнализира за потенциална промяна в стратегията на настоящите шампиони, които търсят начини да стопят изоставането си от лидера в Премиър лийг Арсенал. 25-годишният футболист се радва на забележителен възход, утвърждавайки се като едно от най-ефективните крила в Премиър лийг. Неговият актив от шест гола и три асистенции в дванадесет мача от първенството този сезон е особено впечатляващ за играч в отбор като Борнемут, който все още търси своя облик под ръководството на мениджъра Андони Ираола.

Освен приноса му към головете, именно гъвкавостта на Семеньо привлича мениджъра на Сити Гуардиола, който има дълга история на предпочитание към адаптивни играчи. Крилото е използвано както по двата фланга, така и като централен нападател за „черешките“, предлагайки комбинация от скорост, сила и тактическа гъвкавост, която мениджърът на Сити често търси при подсилванията в средата на сезона.

Този сезон ясно показа голямата зависимост на Манчестър Сити от голмайстора Ерлинг Холанд. Освен норвежеца, само Фил Фодън е отбелязал повече от един гол в лигата, което е отклонение от плавните, многостранни атаки, които характеризираха предишните отбори на Сити. Самият Гуардиола публично изрази притесненията си относно липсата на споделена отговорност за отбелязване на голове.

Фодън повтори това мнение след победния си гол в 91-ата минута, който осигури победа с 3:2 срещу Лийдс Юнайтед. „Не може само той да вкарва във всеки мач“, каза той, подчертавайки нуждата съотборниците да се активизират.

Предстоящата Купа на африканските нации допълнително усложнява ситуацията за Сити, тъй като крилото Омар Мармуш ще бъде недостъпен до пет седмици, докато представлява Египет. С други опции като Савиньо и Оскар Боб, които все още не са оказали постоянно влияние.

Снимки: Gettyimages

