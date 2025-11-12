Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Служебни категории
  3. Преводи RSMG
  4. Аврамович за това какво е да играеш срещу Звезда: Няма значение кой е съперникът, но е хубаво срещу съотборници от националния отбор

Аврамович за това какво е да играеш срещу Звезда: Няма значение кой е съперникът, но е хубаво срещу съотборници от националния отбор

  • 12 ное 2025 | 04:35
  • 81
  • 0
Аврамович за това какво е да играеш срещу Звезда: Няма значение кой е съперникът, но е хубаво срещу съотборници от националния отбор

Алекса Аврамович не можеше да стартира по-добре за Дубай в Евролигата. В 10-ия кръг, когато неговият отбор изненада Цървена звезда, той вкара 17 точки и беше един от ключовите фактори за триумфа.

След мача той анализира играта на своя отбор и обясни защо срещата протече по различен начин от предишните загуби на Дубай в Евролигата.

"Преди всичко мислех за предишните загубени мачове, които загубихме, във всичките четири бяхме в мача срещу Апоел, Валенсия, Баскония и Асвел, където бяхме в мачовете, играхме добър баскетбол, но в последните пет минути нямахме достатъчно търпение, нямахме достатъчно рационални решения, които доведоха до нашата загуба. Това не беше случаят тази вечер, където играхме умно, спокойно, хладнокръвно, особено в тези последни моменти, не бързахме, знаехме, че имаме леко предимство, през цялото време беше пет - 10 точки разлика, държахме контрола, не губехме главата си. Поздравявам отбора на Цървена звезда, играха добре, имат феноменална серия в Евролигата, ние се върнахме след серия от загуби, върнахме се у дома и се надявам да продължим победната серия в петък срещу Жалгирис", сподели Аврамович

Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда
Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

Съсрезателят отговори и на въпрос как се чувства да играе срещу Цървена звезда с екипа на Дубай.

Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата
Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

"Всеки мач е еднакъв за мен, така че няма значение кой е противникът, винаги ще давам максимума от себе си, тук няма дискусия. Хубаво е да играеш срещу съотборници от националния отбор, да виждаш добре познати лица, които се борят на най-високо ниво в европейския баскетбол и се радвам да ги видя на терена, да имат добри роли и се надявам да са здрави и след това да имат добър сезон", кача още Аврамович

Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата
Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

С тази победа Дубай показа, че се чувства все по-уверен в Евролигата, а Аврамович се утвърди като един от основните играчи, който може да диктува темпото и в трудни мачове.

Следвай ни:

Още от Преводи RSMG

Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!

Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!

  • 31 окт 2025 | 00:41
  • 1020
  • 0
Лоран Блан и Ал-Итихад се разделиха

Лоран Блан и Ал-Итихад се разделиха

  • 28 сеп 2025 | 06:44
  • 2876
  • 0
Изненада в частта от схемата на Новак: 11-ият поставен отпадна, и то от квалификант!

Изненада в частта от схемата на Новак: 11-ият поставен отпадна, и то от квалификант!

  • 28 авг 2025 | 09:55
  • 5598
  • 0
Новак за скандала с Музети: Това, което се случи там…

Новак за скандала с Музети: Това, което се случи там…

  • 5 юни 2025 | 10:21
  • 5186
  • 4
Рой Кийн: Хойлунд е като дете, току-що излязло от академията

Рой Кийн: Хойлунд е като дете, току-що излязло от академията

  • 17 май 2025 | 06:41
  • 9320
  • 10
Йонатан Та взе решение за бъдещето си

Йонатан Та взе решение за бъдещето си

  • 17 май 2025 | 03:06
  • 10168
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 16218
  • 44
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 5650
  • 0
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 8623
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 28405
  • 27
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 37424
  • 136
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 34174
  • 798