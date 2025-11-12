Аврамович за това какво е да играеш срещу Звезда: Няма значение кой е съперникът, но е хубаво срещу съотборници от националния отбор

Алекса Аврамович не можеше да стартира по-добре за Дубай в Евролигата. В 10-ия кръг, когато неговият отбор изненада Цървена звезда, той вкара 17 точки и беше един от ключовите фактори за триумфа.

След мача той анализира играта на своя отбор и обясни защо срещата протече по различен начин от предишните загуби на Дубай в Евролигата.

"Преди всичко мислех за предишните загубени мачове, които загубихме, във всичките четири бяхме в мача срещу Апоел, Валенсия, Баскония и Асвел, където бяхме в мачовете, играхме добър баскетбол, но в последните пет минути нямахме достатъчно търпение, нямахме достатъчно рационални решения, които доведоха до нашата загуба. Това не беше случаят тази вечер, където играхме умно, спокойно, хладнокръвно, особено в тези последни моменти, не бързахме, знаехме, че имаме леко предимство, през цялото време беше пет - 10 точки разлика, държахме контрола, не губехме главата си. Поздравявам отбора на Цървена звезда, играха добре, имат феноменална серия в Евролигата, ние се върнахме след серия от загуби, върнахме се у дома и се надявам да продължим победната серия в петък срещу Жалгирис", сподели Аврамович

Съсрезателят отговори и на въпрос как се чувства да играе срещу Цървена звезда с екипа на Дубай.

"Всеки мач е еднакъв за мен, така че няма значение кой е противникът, винаги ще давам максимума от себе си, тук няма дискусия. Хубаво е да играеш срещу съотборници от националния отбор, да виждаш добре познати лица, които се борят на най-високо ниво в европейския баскетбол и се радвам да ги видя на терена, да имат добри роли и се надявам да са здрави и след това да имат добър сезон", кача още Аврамович

С тази победа Дубай показа, че се чувства все по-уверен в Евролигата, а Аврамович се утвърди като един от основните играчи, който може да диктува темпото и в трудни мачове.