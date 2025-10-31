Популярни
  4. Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!

Треньорът на Цървена Звезда: Не направихме това, което искахме, но имаме голямо сърце!

  • 31 окт 2025 | 00:41
  • 50
  • 0

Треньорът на Цървена Звезда Саша Обрадович сподели първите си впечатления след победата на отбора му срещу Макаби (99:92) в осмия кръг на Евролигата.

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата
След мача пред медиите излезе и Саша Обрадович, треньорът на Звезда.

Ключът е, че имаме голямо сърце. Не направихме това, което искахме, което си представяхме. Обстоятелствата са трудни. Нямахме време да включим нов играч, има много контузени, Нвора не игра, това са дребни, но важни неща. Голямото ни сърце ни носи победи. Триумфът си е триумф, това ще се води като гостуваща победа, което ни радва. Добра победа за нас, Макаби има горещ домашен терен в Евролигата. Саша Обрадович
