Салиба вярва, че Арсенал може да спечели много трофеи през този сезон

Защитникът Уилям Салиба иска той и неговите съотборници в Арсенал да спечелят множество трофеи през 2026 година.

"Знаем, че можем да триумфираме във всеки турнир, в който играем. Бяхме близо до спечелването на Премиър лийг през последните три години, като стигнахме до полуфиналите на Шампионската лига и Карабао Къп миналия сезон. Трябва да демонстрираме нашите способности на терена, за да започнем да печелим трофеи. Близо сме и трябва да се поучим от последната кампания. Най-важното в края на шампионата са купите, които държим. Краят и случващото се в него винаги е най-важно. Всеки иска да брои трофеите си на финала на своята кариера", коментира 24-годишният Салиба, цитиран от „Дейли Мейл“.

Арсенал е начело в класирането както във Висшата лига, така и в ШЛ и засега има шансове да спечели общо четири трофея през сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages