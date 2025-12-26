Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Салиба вярва, че Арсенал може да спечели много трофеи през този сезон

Салиба вярва, че Арсенал може да спечели много трофеи през този сезон

  • 26 дек 2025 | 09:43
  • 696
  • 0
Салиба вярва, че Арсенал може да спечели много трофеи през този сезон

Защитникът Уилям Салиба иска той и неговите съотборници в Арсенал да спечелят множество трофеи през 2026 година.

"Знаем, че можем да триумфираме във всеки турнир, в който играем. Бяхме близо до спечелването на Премиър лийг през последните три години, като стигнахме до полуфиналите на Шампионската лига и Карабао Къп миналия сезон. Трябва да демонстрираме нашите способности на терена, за да започнем да печелим трофеи. Близо сме и трябва да се поучим от последната кампания. Най-важното в края на шампионата са купите, които държим. Краят и случващото се в него винаги е най-важно. Всеки иска да брои трофеите си на финала на своята кариера", коментира 24-годишният Салиба, цитиран от „Дейли Мейл“. 

Арсенал е начело в класирането както във Висшата лига, така и в ШЛ и засега има шансове да спечели общо четири трофея през сезона.

Снимки: Gettyimages

