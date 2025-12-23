Арсенал 0:0 Кристъл Палас, динамични начални минути

Отборите на Арсенал и Кристъл Палас играят при резултат 0:0 в сблъсъка помежду си на "Емиратс" от 1/4-финалите на "Карабао Къп".

Микел Артета е избрал да започне мача с Габриел Жезус, Нони Мадуеке и Габриел Мартинели в предни позиции. В средата на терена пък ще си партнират Еберечи Езе, Микел Мерино и Кристиан Ньоргор.

Оливер Гласнер пък залага на Жан-Филип Матета в атака, като той ще има подкрепата на Йереми Пино и Еди Нкетия в предни позиции. Тайрик Мичъл и Джейди Канво ще действат на двете крила, а Адам Уортън и Джеферсон Лерма ще бъдат двойката в средата на терена.

Първата по-опасна атака бе създадена от домакините. В 3-тата минута Нони Мадуеке напредна през центъра и отправи точен удар, но право в ръцете на вратаря.

Кристъл Палас отговори с хубава контраатака в 7-ата минута, завършила с удар на Тайрик Мичъл, но над вратата.