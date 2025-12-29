Жоао Кансело пред раздяла с Ал-Хилал

Жоао Кансело има само шест мача за Ал-Хилал този сезон поради контузия на коляното, получена през септември, която го извади не само от игра, но и от списъка с осем чуждестранни играчи, регистрирани за саудитското първенство. Този списък не се очаква да претърпи промени.

Това е намерението на треньора на Ал-Хилал, Симоне Индзаги, според саудитския вестник Ал-Риядия. Окончателното решение все още не е взето и списъкът трябва да бъде финализиран едва след януарския трансферен прозорец, но треньорът е решен да ограничи участието на Кансело само до Азиатската Шампионска лига и Купата на Саудитска Арабия.

Кансело се завърна в игра през ноември и оттогава е участвал само в континенталния турнир, записвайки един гол и две асистенции в три мача.

Регламентът на саудитския футбол позволява на всеки отбор да регистрира 10 чуждестранни играчи, включително двама под 21 години. Този брой обаче е намален до осем за саудитското първенство (всички 10 могат да бъдат използвани за Купата). Азиатската Шампионска лига няма подобни ограничения.

Съставът на Ал Хилал включва девет чуждестранни играчи над 21 години: Жоао Кансело, Рубен Невеш, Дарвин Нунес, Маркос Леонардо, Ясин Буну, Калиду Кулибали, Малком, Тео Ернандес и Сергей Милинкович-Савич. Има и трима чужденци под 21 години: Кайо Сезар, Юсуф Акчичек и Матео Патуйе.

Предвид тази ситуация и с поглед към Световното първенство през 2026 г., саудитската преса вече съобщи, че Жоао Кансело и неговият агент Жорже Мендеш обмислят евентуална промяна на обстановката през зимния трансферен прозорец. Завръщане в Барселона вече е било обсъждано, а играчът не крие желанието си да се завърне в Европа и в Бенфика.

„Винаги съм отворен за нови приключения. Бих искал да се върна в Европа. Бенфика? Мечтата за Бенфика винаги я имам, зависи как ще се развие бъдещето ми. Мечтата да играя за Бенфика винаги ще я имам. Това беше клубът, който ме изгради, освен Барейрензе. Желанието ми да се върна в Бенфика винаги е голямо“, заяви той на пресконференция по време на националния отбор през ноември.

