Скача ли Кансело на бой? Видео от самолет породи дискусии

Видео как футболистът Жоао Кансело изпуска нервите си по време на полет се появи в социалните мрежи. На него се вижда как миналият през куп европейски грандове защитник влиза в конфликт с човек, защото той го бил снимал с телефона си.

João Cancelo taquine Ali Al Bulayhi 😭💀pic.twitter.com/kVdFd5fr0P — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 13, 2025

В началото Кансело, който сега е в Ал-Хилал, първо си говори спокойно с някакъв човек, но малко по-късно - вече изнервен - посяга и нанася удар.

В Инстаграм обаче 31-годишният португалец побърза да уточни, че няма никакъв скандал, а това е шега с неговия съотборник в саудитския клуб Али Ал-Булаихи.

Кансело, който игра за отбори като Бенфика, Валенсия, Интер, Ювентус, Манчестър Сити, Байерн (Мюнхен) и Барселона, е част от Ал-Хилал от година и половина насам.

