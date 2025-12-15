Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Скача ли Кансело на бой? Видео от самолет породи дискусии

Скача ли Кансело на бой? Видео от самолет породи дискусии

  • 15 дек 2025 | 15:34
  • 716
  • 0
Скача ли Кансело на бой? Видео от самолет породи дискусии

Видео как футболистът Жоао Кансело изпуска нервите си по време на полет се появи в социалните мрежи. На него се вижда как миналият през куп европейски грандове защитник влиза в конфликт с човек, защото той го бил снимал с телефона си.

В началото Кансело, който сега е в Ал-Хилал, първо си говори спокойно с някакъв човек, но малко по-късно - вече изнервен - посяга и нанася удар.

В Инстаграм обаче 31-годишният португалец побърза да уточни, че няма никакъв скандал, а това е шега с неговия съотборник в саудитския клуб Али Ал-Булаихи.

Кансело, който игра за отбори като Бенфика, Валенсия, Интер, Ювентус, Манчестър Сити, Байерн (Мюнхен) и Барселона, е част от Ал-Хилал от година и половина насам.

Кансело се е замесил в инцидент в дискотека
Кансело се е замесил в инцидент в дискотека
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тиаго Силва намекна, че е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

Тиаго Силва намекна, че е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 1442
  • 0
Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 1751
  • 5
Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

  • 15 дек 2025 | 13:00
  • 1177
  • 0
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 6773
  • 12
Мануел Нойер се контузи

Мануел Нойер се контузи

  • 15 дек 2025 | 12:28
  • 698
  • 2
Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

  • 15 дек 2025 | 12:05
  • 1315
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 13556
  • 21
11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 16:29
  • 1368
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 18360
  • 21
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 16381
  • 26
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 6773
  • 12
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 7275
  • 12