Сергей Милинкович-Савич удължи договора си с Ал-Хилал и обяви: Усещам нещо различно тук

Полузащитникът на Ал-Хилал Сергей Милинкович-Савич удължи договора си със саудитския клуб с две години - до юни 2028 г. Според информациите по този начин сърбинът си е осигурил тлъстото възнаграждение от общо 60 000 000 евро.

Саудитците очевидно са доволни от представянето на 30-годишния полузащитник и решиха да му предложат нов договор, който СМС в крайна сметка прие. Въпреки че беше свързван със завръщане в Европа, където го търсеше Ювентус, офертата на арабите беше просто твърде добра, за да бъде отказана. Сергей в крайна сметка подписа нов двугодишен договор и остава в клуба поне до лятото на 2028 година, след като изненадващо се присъедини в отбора през лятото на 2023 г.

Изявлението на футболиста след новината също предизвика редица коментари. "От първия ден, когато дойдох, усетих нещо различно. Феновете, клубът, духът като никъде другаде. Тук всеки момент има значение, всяка победа има специален вкус, тук научаваш, че амбицията никога не спира да расте. Тук преживях най-добрите моменти, това, което ме свързва с този клуб, е повече от договор. Решението беше лесно – оставам, защото славата никога не е била по-близо", каза Милинкович-Савич.

От пристигането си в клуба сръбският полузащитник веднага стана основен играч, като е изиграл 105 мача за Ал-Хилал, отбелязал е 31 гола и е направил 27 асистенции.

Снимки: Imago