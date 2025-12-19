Популярни
Манчестър Юнайтед ще пробва да върне Рубен Невеш през януари, и то срещу ниска сума

  • 19 дек 2025 | 10:28
  • 901
  • 0

Рубен Невеш иска да се завърне в Премиър лийг и Манчестър Юнайтед е готов да се възползва от ситуацията и да подсили халфовата си линия с португалеца, твърди “Дейли Мейл”. Уулвърхамптън го продаде на Ал-Хилал през 2023 година за 47 милиона паунда, но неговият договор изтича и саудитският клуб е готов да се раздели с него срещу доста по-ниска сума още по време на януарския трансферен прозорец. Английското издание твърди, че търсената цена е около 20 милиона паунда.

20-кратните шампиони със сигурност искат да се подсилят в средата на терена, тъй като бъдещето на Каземиро, Коби Мейну и Мануел Угарте, който не оправдава очакванията, е несигурно. Като трансферни цели за тези позиции се спрягат половина дузина имена - Елиът Андерсън, Адам Уортън, Конър Галахър, Карлос Балеба, Тайлър Адамс и Жоао Гомеш.

Порто също иска Рубен Невеш, а от Ал-Хилал все още таят надежди, че до отварянето на януарския трансферен прозорец той ще преподпише.

Снимки: Imago

