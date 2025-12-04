Дарвин Нунес иска да напусне Саудитска Арабия

Уругвайският нападател Дарвин Нунес е изразил твърдо намерение да напусне преждевременно саудитския Ал-Хилал. 26-годишният футболист не се чувства щастлив в настоящия си отбор и вече се оглежда за ново място, където да продължи кариерата си.

Според информация на Globo, Нунес е дълбоко разочарован от настоящата си среда. Твърди се, че играчът е сериозно решен да напусне саудитската професионална лига „възможно най-скоро“, воден от притеснения относно състезателното ниво и собственото си кариерно развитие. Източници посочват, че „Нунес е недоволен от нивото на първенството и осъзнава, че ще му бъде трудно да се развива при такива условия“. Желанието му за трансфер се подсилва и от предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. Нападателят разбира, че „мястото му в състава на Уругвай за Мондиала далеч не е гарантирано“, ако остане извън водеща лига.

Това недоволство отвори вратата за трансфер, като аржентинският гранд Ривър Плейт вече е изпратил официална оферта. Предпочитанията на играча обаче изглежда са насочени в друга посока. Смята се, че „самият футболист клони към завръщане в Европа“, където преди това блестеше с екипа на Бенфика и Ливърпул, преди нашумелия си трансфер в саудитския клуб.

Престоят на Нунес в Ал-Хилал, който започна едва през август, е кратък, но статистически солиден. Той има 11 мача за саудитския гранд, в които е допринесъл с 5 гола и 2 асистенции. Договорът му обаче го обвързва с клуба до 2028 г., а пазарната му стойност според Transfermarkt в момента се оценява на 45 милиона евро, което представлява сериозна финансова пречка за всеки потенциален купувач.