Асистенция на Дарвин Нунес донесе нов успех на отбора на Симоне Индзаги

  • 23 дек 2025 | 09:46
Асистенция на Дарвин Нунес донесе нов успех на отбора на Симоне Индзаги

Саудитският Ал-Хилал победи тима на Ал Шарджа от Обединените арабски емирства с 1:0 като гост, оставайки единственият отбор с перфектен резултат в груповата фаза на Азиатската Шампионска лига.

Бразилецът Малком отбеляза единствения гол за четирикратния шампион девет минути преди края на двубоя, след като прати топката в мрежата на противника след пас от Дарвин Нунес. Успехът беше шести от шест мача за Ал-Хилал.

След като вече си осигури място в елиминационната фаза, Ал-Хилал има 4 точки преднина начело в своята група Запад, а старши треньорът Симоне Индзаги обеща още повече, след като съставът му удължи победната си серия във всички турнири на срещи.

„Винаги се опитваме да направим феновете щастливи и да подобрим отбора“, коментира Индзаги, цитиран от БТА.

