Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Невеш ще преподпише с Ал-Хилал и ще разочарова Порто

Невеш ще преподпише с Ал-Хилал и ще разочарова Порто

  • 12 ное 2025 | 03:56
  • 129
  • 0
Невеш ще преподпише с Ал-Хилал и ще разочарова Порто

Рубен Невеш е много близо до подновяване на договора си с Ал-Хилал. Той е в Саудитска Арабия от лятото на 2023 г., когато замени Уулвърхамптън и Премиър лийм с азиатския футбол за 55 млн евро, изглежда, че португалският национал ще остане там през следващите години.

Според саудитския вестник "Ал Риядия", ръководството на отбора, воден от Симоне Индзаги, е постигнало споразумение за подновяване на договора за още два сезона, тоест до юни 2028 г., тъй като 28-годишният футболист изтичаше договора си в края на сезона и щеше да бъде свободен да подпише с всеки клуб без трансферна сума през януари за сезон 2026/27.

Официалното съобщение се очаква да бъде направено през следващите дни, във фаза, в която Рубен Невеш е фокусиран върху националния отбор по време на ноемврийския лагер и върху осигуряването на класиране за Световното първенство през 2026 г. Същият източник твърди, че новият договор включва „специални бонуси“ след дълги и обширни преговори.

От друга страна, това е лоша новина за Порто. Самият играч вече беше разкрил, че има намерение един ден да се върне в клуба, който го бе набелязал, но сега вече задачата става по-сложна и това желание няма да се осъществи в най-близък срок

В 103 мача за Ал-Хилал, Рубен Невеш има 12 гола и 25 асистенции. Наскоро и Сергей Милинкович-Савич, негов партньор в халфовата линия, подписа нов договор до 2028 г., както и вратарят Буну. Клубът възнамерява да запази печелившата си основа от последните години.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рафиня се завръща след паузата, Педри ще почака още малко

Рафиня се завръща след паузата, Педри ще почака още малко

  • 12 ное 2025 | 03:14
  • 144
  • 0
Фриц се оплака от болки в коляното

Фриц се оплака от болки в коляното

  • 12 ное 2025 | 02:54
  • 218
  • 0
Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

  • 12 ное 2025 | 02:02
  • 337
  • 5
След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

  • 12 ное 2025 | 01:46
  • 293
  • 0
Ендрик все по-близо до спекулирания рестарт в Лион

Ендрик все по-близо до спекулирания рестарт в Лион

  • 12 ное 2025 | 01:33
  • 523
  • 8
Роналдо за Роналдо: Той определено е сред най-добрите играчи на всички времена

Роналдо за Роналдо: Той определено е сред най-добрите играчи на всички времена

  • 11 ное 2025 | 23:26
  • 1509
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 16218
  • 44
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 5650
  • 0
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 8623
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 28405
  • 27
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 37424
  • 136
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 34174
  • 798