Невеш ще преподпише с Ал-Хилал и ще разочарова Порто

Рубен Невеш е много близо до подновяване на договора си с Ал-Хилал. Той е в Саудитска Арабия от лятото на 2023 г., когато замени Уулвърхамптън и Премиър лийм с азиатския футбол за 55 млн евро, изглежда, че португалският национал ще остане там през следващите години.
Според саудитския вестник "Ал Риядия", ръководството на отбора, воден от Симоне Индзаги, е постигнало споразумение за подновяване на договора за още два сезона, тоест до юни 2028 г., тъй като 28-годишният футболист изтичаше договора си в края на сезона и щеше да бъде свободен да подпише с всеки клуб без трансферна сума през януари за сезон 2026/27.
Официалното съобщение се очаква да бъде направено през следващите дни, във фаза, в която Рубен Невеш е фокусиран върху националния отбор по време на ноемврийския лагер и върху осигуряването на класиране за Световното първенство през 2026 г. Същият източник твърди, че новият договор включва „специални бонуси“ след дълги и обширни преговори.
От друга страна, това е лоша новина за Порто. Самият играч вече беше разкрил, че има намерение един ден да се върне в клуба, който го бе набелязал, но сега вече задачата става по-сложна и това желание няма да се осъществи в най-близък срок
В 103 мача за Ал-Хилал, Рубен Невеш има 12 гола и 25 асистенции. Наскоро и Сергей Милинкович-Савич, негов партньор в халфовата линия, подписа нов договор до 2028 г., както и вратарят Буну. Клубът възнамерява да запази печелившата си основа от последните години.