Скръбна вест в семейство Аниели

Семейство Аниели, което е собственик на Ювентус, днес загуби скъп член от своето семейство, след като Мария Соле почина на 100-годишна възраст, съобщиха от клуба. Тя беше сестра на легендарния президент на торинския гранд Джани Аниели, както и на друг бивш ръководител на клуба – Умберто Аниели. Макар и да не се занимаваше активно с управлението на футболния отбор, Мария Соле разполагаше с голяма конюшня с коне, като един от тях – Удланд, язден от Алесандро Аргентън, спечели сребърен медал от Олмипиадата в Мюнхен през 1972 г.

„Ювентус се обединява около семейство Аниели след кончината на Мария Соле, личност с изключителна елегантност и неуморен свидетел на вековната история на „бианконерите“. Сестра на Джани и Умберто, Мария Соле дискретно и гордо въплъщаваше най-дълбоките ценности на клуба: отдаденост, неразривна връзка с местността и истинска страст, която винаги е свързвала нейното семейство с цветовете на фланелката. Един от най-красивите спомени, които ни остави, е от май 2016 г., когато тя участва, заедно с осем играчи на „бианконерите“ от сезон 2011/12 представянето на петото поредно Скудето в Музея на Ювентус. Графинята беше не просто зрител на легендата на Ювентус, но и пазител на неговите най-чисти идеали. Нейното грациозно присъствие и живият ѝ дух ще останат завинаги гравирани в сърцата на всички, които обичат тези цветове“, се казва в съобщението на клуба.

