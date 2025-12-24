Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Спалети иска Фратези в Юве

Спалети иска Фратези в Юве

  • 24 дек 2025 | 02:28
  • 136
  • 0
Спалети иска Фратези в Юве

Ювентус продължава да следи внимателно ситуацията около халфа на Интер Давиде Фратези, чието бъдеще в Милано изглежда все по-несигурно. Според "CalcioMercato", Юве държи под око италианския национал, който все още не успява да преоткрие най-добрата си форма в малкото минути, които получава през този сезон.

Фратези изпитва трудности да си извоюва централна роля в Интер, дори след тактическите промени, въведени от новия старши треньор Кристиан Киву. С нарастващата конкуренция в халфовата линия, статутът на италианския национал се понижи още повече, което подхранва спекулациите за евентуална раздяла.

Позицията на Интер е ясна. Клубът оценява Фратези между 30 и 35 милиона евро и няма намерение да прави отстъпки, особено на съперници от вътрешното първенство. Преговорите с Ювентус остават сложни, като не е постигнато споразумение за евентуална размяна на играчи.

Интересът от Торино нарасна след идването на Лучано Спалети, който преди това успя да извлече най-доброто от Фратези в националния отбор. Треньорът на Ювентус вижда в полузащитника идеалното попълнение, което да внесе динамика и голове в средната линия на тима.

Интерес към Фратези не липсва и от чужбина. Фенербахче отправи запитване, но трансфер в Турция към момента не привлича играча, който предпочита да остане в Италия и да се събере отново със Спалети.

„Нерадзурите“ биха обмислили единствено сделка, включваща Кефрен Тюрам – вариант, който Ювентус категорично отхвърли. Андреа Камбиазо също е харесван от "нерадзурите", особено след контузията на Дензъл Дъмфрис, но „бианконерите“ смятат крайния защитник за непродаваем.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Целта пред Бруно Фернандеш е да се завърне за дербито с Ман Сити

Целта пред Бруно Фернандеш е да се завърне за дербито с Ман Сити

  • 24 дек 2025 | 01:13
  • 430
  • 0
Спортинг се развихри срещу неудобен съперник

Спортинг се развихри срещу неудобен съперник

  • 24 дек 2025 | 00:46
  • 352
  • 0
Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

  • 24 дек 2025 | 00:24
  • 8956
  • 30
Уганда се оказа лесно препятствие за Тунис

Уганда се оказа лесно препятствие за Тунис

  • 23 дек 2025 | 23:57
  • 943
  • 0
Луис де ла Фуенте: Испания разполага с петима или шестима от най-добрите вратари в света

Луис де ла Фуенте: Испания разполага с петима или шестима от най-добрите вратари в света

  • 23 дек 2025 | 23:20
  • 712
  • 0
Барса не се отказва от Марк Геи

Барса не се отказва от Марк Геи

  • 23 дек 2025 | 23:12
  • 810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

  • 24 дек 2025 | 00:24
  • 8956
  • 30
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

  • 23 дек 2025 | 21:26
  • 8323
  • 9
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 27064
  • 144
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 12296
  • 19
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 21677
  • 182
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 27023
  • 43