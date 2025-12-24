Спалети иска Фратези в Юве

Ювентус продължава да следи внимателно ситуацията около халфа на Интер Давиде Фратези, чието бъдеще в Милано изглежда все по-несигурно. Според "CalcioMercato", Юве държи под око италианския национал, който все още не успява да преоткрие най-добрата си форма в малкото минути, които получава през този сезон.
Фратези изпитва трудности да си извоюва централна роля в Интер, дори след тактическите промени, въведени от новия старши треньор Кристиан Киву. С нарастващата конкуренция в халфовата линия, статутът на италианския национал се понижи още повече, което подхранва спекулациите за евентуална раздяла.
Позицията на Интер е ясна. Клубът оценява Фратези между 30 и 35 милиона евро и няма намерение да прави отстъпки, особено на съперници от вътрешното първенство. Преговорите с Ювентус остават сложни, като не е постигнато споразумение за евентуална размяна на играчи.
Интересът от Торино нарасна след идването на Лучано Спалети, който преди това успя да извлече най-доброто от Фратези в националния отбор. Треньорът на Ювентус вижда в полузащитника идеалното попълнение, което да внесе динамика и голове в средната линия на тима.
Интерес към Фратези не липсва и от чужбина. Фенербахче отправи запитване, но трансфер в Турция към момента не привлича играча, който предпочита да остане в Италия и да се събере отново със Спалети.
„Нерадзурите“ биха обмислили единствено сделка, включваща Кефрен Тюрам – вариант, който Ювентус категорично отхвърли. Андреа Камбиазо също е харесван от "нерадзурите", особено след контузията на Дензъл Дъмфрис, но „бианконерите“ смятат крайния защитник за непродаваем.
