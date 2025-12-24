Спалети иска Фратези в Юве

Ювентус продължава да следи внимателно ситуацията около халфа на Интер Давиде Фратези, чието бъдеще в Милано изглежда все по-несигурно. Според "CalcioMercato", Юве държи под око италианския национал, който все още не успява да преоткрие най-добрата си форма в малкото минути, които получава през този сезон.

Фратези изпитва трудности да си извоюва централна роля в Интер, дори след тактическите промени, въведени от новия старши треньор Кристиан Киву. С нарастващата конкуренция в халфовата линия, статутът на италианския национал се понижи още повече, което подхранва спекулациите за евентуална раздяла.

🏅 @MatteMoretto: "There's a good chance Frattesi will leave Inter in January. Foreign clubs are interested in the player, but the club in Italy that is generally paying the most attention to Frattesi's situation is undoubtedly Juventus. Spalletti really like the player." pic.twitter.com/IyqYNJIgLk — Juventus Xtra (@juven_xtra) December 22, 2025

Позицията на Интер е ясна. Клубът оценява Фратези между 30 и 35 милиона евро и няма намерение да прави отстъпки, особено на съперници от вътрешното първенство. Преговорите с Ювентус остават сложни, като не е постигнато споразумение за евентуална размяна на играчи.

Интересът от Торино нарасна след идването на Лучано Спалети, който преди това успя да извлече най-доброто от Фратези в националния отбор. Треньорът на Ювентус вижда в полузащитника идеалното попълнение, което да внесе динамика и голове в средната линия на тима.

Интерес към Фратези не липсва и от чужбина. Фенербахче отправи запитване, но трансфер в Турция към момента не привлича играча, който предпочита да остане в Италия и да се събере отново със Спалети.

„Нерадзурите“ биха обмислили единствено сделка, включваща Кефрен Тюрам – вариант, който Ювентус категорично отхвърли. Андреа Камбиазо също е харесван от "нерадзурите", особено след контузията на Дензъл Дъмфрис, но „бианконерите“ смятат крайния защитник за непродаваем.

Снимки: Gettyimages