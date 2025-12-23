Популярни
Капело: Битката за титлата може да се води до края

  • 23 дек 2025 | 17:06
  • 77
  • 0

Фабио Капело вярва, че пет отбора са в битката за титлата в Италия. Според него в момента няма изявен фаворит и борбата ще се води до края на първенството, като в нея са Интер, Милан, Наполи, Ювентус и Рома.

"В момента не виждам как някой ще се откъсне. Всички те печелят точки, от време на време забавят темпото. Милан и Рома имаха предимство, сега Интер и Наполи са отпред, Ювентус сериозно се връща в играта. Защо битката да не е до края?", сподели Капело в интервю за "Гадзета дело Спорт".

Попитан дали вижда Ювентус като реален претендент този сезон, Капело отговори: "Сезонът е далеч от своя край. Те са в серия, която може да им донесе 12 точки в следващите няколко кръга".

