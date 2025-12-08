Германия обяви контрола с европейски финалист на Мондиала и логично отмени друг приятелски мач

Германия обяви официално, че ще гостува на Швейцария в приятелски мач на 27 март в Базел следващата година.

“Кръстоносците” също се класираха на Мондиал 2026 и контролата ще е част от подготовката на двата тима за Световното първенство.

Mit der Schweiz steht unser nächster WM-Vorbereitungsgegner fest. 🤝



ℹ️ Drei Tage später folgt unser Heimspiel in Stuttgart, der Gegner ist noch offen. Der ursprünglich geplante Gegner Elfenbeinküste wurde in unsere WM-Vorrundengruppe gelost.#dfbteam #fifawc26 pic.twitter.com/IG2YBCI73o — DFB-Team (@DFB_Team) December 8, 2025

Междувременно Бундестимът логично отмени планирания приятелски мач в Щутгарт срещу Кот д’Ивоар на 30 март. Aфриканците бяха изтеглени като съперник на Германия в груповата фаза на Световното и двата тима ще се срещнат на 20 юни в Торонто.

От Германската федерация обявиха, че се търси друг съперник за същата дата и той ще бъде обявен допълнително.

