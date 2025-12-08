Популярни
  Германия обяви контрола с европейски финалист на Мондиала и логично отмени друг приятелски мач

Германия обяви контрола с европейски финалист на Мондиала и логично отмени друг приятелски мач

  • 8 дек 2025 | 17:14
  • 464
  • 0
Германия обяви официално, че ще гостува на Швейцария в приятелски мач на 27 март в Базел следващата година.

“Кръстоносците” също се класираха на Мондиал 2026 и контролата ще е част от подготовката на двата тима за Световното първенство.

Междувременно Бундестимът логично отмени планирания приятелски мач в Щутгарт срещу Кот д’Ивоар на 30 март. Aфриканците бяха изтеглени като съперник на Германия в груповата фаза на Световното и двата тима ще се срещнат на 20 юни в Торонто.

От Германската федерация обявиха, че се търси друг съперник за същата дата и той ще бъде обявен допълнително.

Снимки: Gettyimages

