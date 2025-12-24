Популярни
Спортинг се развихри срещу неудобен съперник

  24 дек 2025 | 00:46
  • 209
  • 0
Спортинг се развихри срещу неудобен съперник

Спортинг (Лисабон) продължава да преследва лидера в Лига Португал Порто. Шампионите постигнаха убедителна победа с 4:1 като гост на Витория (Гимараеш) и се доближиха на 5 точки от "драконите".

При последната си визита в Гимараеш Спортинг с мъка се добра до равенство 4:4, а преди това загуби с 2:3 и нямаше победа на "Дон Алфонсо Енрикеш" от 2023 година. Този път отборът на Руи Боржеш показа защо разполага с най-резултатното нападение в първенството и не остави никакви шансове на домакините.

Тринкао откри резултата в 32-рата минута, след като първият му удар срещна гредата, но при добавката крилото нямаше как да сгреши. Малко преди почивката младокът Рикардо Мангаш центрира към Фотис Йоанидис и гръцкият национал отбеляза красиво попадение с глава.

Телмо Арканжо намали в 50-ата минута след далечен изстрел и неумела намеса на вратаря на Спортинг Руи Силва. Ентусиазмът на домакините беше попарен в 63-тата минута с автогола на Хуан Диего Кастийо, а Максимилиано Араухо сложи точка на спора в 79-ата минута.

