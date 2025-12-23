Порто продължава с победите, Бенфика настигна Спортинг

Лидерът в португалското първенство Порто записа нов успех, този път при визитата си на Алверка. "Драконите" спечелиха с 3:0 и имат аванс от 8 точки пред преследвачите си Спортинг (Лисабон) и Бенфика.

Отборът на Франческо Фариоли поведе в 29-ата минута с гол на Борха Сайнц. Малко преди това попадение на испанеца беше отменено. В 57-ата минута Алан Варела удвои аванса на Порто, а в в 69-ата Борха Сайнц сложи точка на спора.

От началото на сезона "драконите" нямат поражение и са регистрирали 14 победи и едно равенство. Отборът е с впечатляваща голова разлика - 33:4 и е големият фаворит за титлата.

Бенфика надви с 1:0 Фамаликао у дома и се изравни по точки със Спортинг, но има мач повече от "лъвовете", които утре ще гостуват на Витория (Гимараеш).

Единственото попадение за тима на Жозе Моуриньо отбеляза Евангелос Павлидис от дузпа в 34-тата минута. Това беше гол номер 50 за гръцкия нападател с екипа на "орлите" от Лисабон.

През второто полувреме Бенфика намали темпото и пазеше резултата. Фамаликао опита да натисне в последните минути, но не създаде чисти положения и остана на 6-о място в класирането.