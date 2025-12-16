Популярни
Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
  • 343
  • 0
Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

Отборът на Ещрела Амадора, за който се състезава българинът Атанас Чернев, допусна очаквано поражение с 1:3 от безспорния лидер в Лига Португал Порто при визитата си от 14-ия кръг на шампионата.

“Драконите” продължават да водят стабилно пред големите си съперници Спортинг с 4 точки и Бенфика с 8. Ещрела пък продължава да води успешно битката за оцеляване и е с 4 пункта над “опасната зона”.

Самият Чернев не се появи в игра, въпреки че бе в групата за мача. За съжаление той остана на пейката, като старши треньорът Жоао Нуно направи всичките си пет резерви.

Иначе обичайният заподозрян Саму Омородион даде аванс на Порто в 17-ата минута след точно изпълнена дузпа.

След почивката пък отборът на Ещрела върна надеждите и Ейбрахам Маркъс изравни в 60-ата минута. Това бе и едва четвъртото попадение във вратата на Порто този сезон.

След това обаче домакините отново поеха изцяло инициативата и стигнаха до нови два гола, които им гарантираха трите точки. Франсиско Моура върна преднината на “драконите” съвсем скоро в 63-тата минута, а в 73-тата Сидни Лопес Кабрал си вкара автогол, с което и оформи крайния резултат.

