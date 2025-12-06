Популярни
Лисабонското дерби донесе радост на Порто

  • 6 дек 2025 | 00:21
  • 537
  • 0
Лисабонското дерби донесе радост на Порто

Бенфика и Спортинг не успяха да се победят в голямото лисабонско дерби. Срещата на "Луж" завърши 1:1, от което най-доволни със сигурност са в лагера на Порто. "Драконите" са начело в класирането, с аванс от три точки пред Спортинг и пет пред Бенфика, а освен това са с мач по-малко.

Сблъсъкът определено не предложи очакваното зрелище. До почивката съперниците си размениха по едно попадение, като Педро Гонсалвеш даде аванс на Спортинг в 12-тата минута, но Георгий Судаков изравни в 27-ата. Второто полувреме беше подчинено на предпазливостта, доказателство за което е, че гостите не отправиха нито един удар.

В началото на сезона двата отбора се срещнаха в спор за Суперкупата на Португалия и Бенфика се наложи с 1:0. Тогава гола отбеляза Евангелос Павлидис, който и днес водеше атаката на "орлите". За Спортинг в предни позиции стартира Луис Суарес, но колумбиецът нито веднъж не излезе на чиста позиция.

В 12-тата минута вратарят на домакините Анатолий Трубин подаде към Енцо Баренечеа, който загуби топката от Хюлманд, а след паса на датчанина Педро Гонсалвеш изведе "зелено-белите" напред. Бенфика отговори в 27-ата минута. Амар Дедич центрира, стигна се до меле в наказателното поле и Судаков от няколко сантиметра възстанови равенството.

До почивката не се случи нищо интересно, както и почти през цялото второ полувреме. Бенфика се опита да натисне и да стигне до победата, но смените на Жозе Моуриньо не проработиха. Всамия край на срещата резервата Джанлука Престиани получи директен червен картон и домакините завършиха в намален състав.

През следващаат седмица и двата тима имат изпитания в Шампионската лига. Бенфика ще посрещне Наполи, а Спортинг ще гостува на Байерн (Мюнхен).

Снимки: Imago

