Брага се изкачва в класирането

Брага излезе на пето място в класирането на Лига Португал, след като победи с 2:1 Фамаликао. Гостите показаха, че навлизат във все по-добра форма и заслужено стигнаха до трите точки, които им позволиха да изпреварят Фамаликао.

Десният бек на домакините Родриго Пинейро си вкара автогол в 24-тата минута, но малко преди почивката Ясир Забири изравни след асистенция на Сорисо.

През второто полувреме Брага имаше много сериозно надмощие и грабна победата с точен изстрел на Пау Виктор в 72-рата минута. Поражението остави Фамаликао на шестото място с 20 точки.

Санта Клара надви с 1:0 Каса Пиа и се утвърди в средата на таблицата, а аутсайдерът АФС отстъпи с 1:2 у дома на Рио Аве.