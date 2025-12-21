Популярни
  Чернев и Ещрела с равенство

  21 дек 2025
Отборът на Ещрела Амадора, за който се състезава българинът Атанас Чернев, направи нулево равенство срещу тима на Морейрензе в среща от 15-ия кръг на Лига Португал.

Точката остави съперника над зоната на изпадащите, докато пропусна възможността да се доближи малко повече до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Чернев започна срещата като резерва и се появи съвсем в края в 84-ата минута, когато замени Сидни Лопес Кабрал.

В последния си мач за годината Чернев и компания предстои да се изправят като гост срещу Фамаликао. Срещата е на 27-и декември (събота) от 20:00 часа българско време.

