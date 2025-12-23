Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Полският гранд Лех Познан ще има нов вратар и това ще е Пламен Андреев, твърди meczyki.pl. Според информация на медията редиците на отбора ще бъдат подсилени от родния страж.

Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

През настоящия сезон първи избор на вратата на Лех е Бартош Мрозек. 25-годишният поляк е изиграл 32 мача, в които е запазил седем чисти мрежи във всички надпревари. Въпреки това от известно време се говори, че клубът активно търси да привлече сериозен конкурент за поляка.

Трансферът в полския гранд ще бъде и отлична възможност за младия вратар да получи по-редовно игрово време. През този сезон той е записал едва пет официални мача - след контузията на титуляра Хокин Ескиета.