Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

Днес ще се изиграят мачовете от втория кръг в Лигата на конференциите. Половината от 18-те срещи ще започнат в 19:45 часа, а останалите са с начален час 22:00.

Абърдийн на национала Димитър Митов ще има тежко гостуване на АЕК. След кошмарния старт на сезона, "доновете" записаха две поредни победи в шотландското първенство и вече не са последни в класирането, но в Лига Европа започнаха с драматична загуба у дома от Шахтьор (Донецк).

Риека на Доминик Янков посреща Спарта (Прага), но бившият халф на Лудогорец изобщо не попадна в групата за последните мачове на тима си и едва ли ще се появи в игра и днес.

Големите фаворити в турнира започнаха с победи, но им предстоят трудни изпитания. Фиорентина ще гостува на Рапид (Виена), Страсбург ще е домакин на Ягелония, а Кристъл Палас ще посрещне АЕК Ларнака, който в първия кръг разгроми с 4:0 АЗ Алкмаар.

Райо Валекано ще играе срещу Хекен в Швеция, а Шахтьор ще приеме Легия на неутрален терен в Краков. Другият украински гранд - Динамо (Киев), ще гостува на Самсунспор.

Естествено, не липсват и по-нископрофилни мачове, сред които се отличават Брейдаблик - КуПС и Шкендия - Шелбърн.