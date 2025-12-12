Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  3. Новият треньор на Майнц дебютира с равенство в Полша

Новият треньор на Майнц дебютира с равенство в Полша

  • 12 дек 2025 | 00:59
  • 140
  • 0
Новият треньор на Майнц дебютира с равенство в Полша

Майнц 05 завърши 1:1 при гостуването си на Лех (Познан) в мач от 5-тия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Това бе дебютен мач за новия треньор на германците Урс Фишер, който бе назначен преди няколко дни. Специалистът може да е доволен от точката, тъй като тимът му игра последните над 20 минути с човек по-малко.

Така Майнц, който е последен в момента в Бундеслигата, продължава с доброто си представяне в турнира и заема 8-о място, което ще му даде място директно за 1/8-финалите. Лех пък е на 20-а позиця със 7 точки.

В 28-ата минута германците откриха резултата, когато влезлият принудително от пейката Сота Кавазаки засече центриране на Бенедикт Холербах и отклони в мрежата, изпрервайки стража на поляците Бартош Мрожек - 0:1. Четири минути преди края на първата част обаче японецът препъна в наказателното си поле Луис Палма и Лех получи дузпа. Зад бялата точка застана шведският нападател Микаел Ишак, който майсторски в стил "Паненка" копна топката и изравни - 1:1.

В средата на второто полувреме Майнц остана с човек по-малко, след като левият халф-бек Николас Верачниг получи втори жълт картон за задържане на Пабло Родригес и бе изгонен. Лех логично натисна, но тогава на сцената излезе стражът на германците Даниел Батц, който спаси няколко опасни удара на Родригес, Антони Козубал и Ишак. Така Майнц удържа точката в двубоя.

Снимки: Imago

