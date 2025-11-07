Райо Валекано се измъкна от много трудна ситуация и направи феноменален обрат у дома

В един от най-интересните мачове за вечерта от Лигата на конференциите Райо Валекано направи пълен обрат и победи с 3:2 у дома Лех (Познан), след като губеше с два гола разлика. Решителен принос за феноменалната промяна в двубоя бяха и смените на наставника на мадридския тим Иниго Перес през втората част, който пусна титулярите си в игра и това промени коренно мача. Това затвърди и много силното представяне на испанците като домакини, като в 9 поредни срещи от Европа те имат цели 8 успеха и само едно равенство.

Така Райо вече е със 7 точки в турнира и излезе на 6-а позиция. Лех (Познан) пък остава с 3 пункта.

Поляците изиграха много силна първа част и успяха да отбележат два безответни гола в нея. Първо в 11-ата минута хондураският нападател на Лех Луис Палма отигра майсторски с глава добро центриране отдясно на Жоел Перейра и откри – 0:1. В 39-ата минута добрата игра на тима от Познан се увенча с второ попадение, дело на Антони Козубал. Той се разписа с удар от дъгата на наказателното поле, а стражът на испанците Аугусто Баталия не успя да се намеси добре – 0:2.

Изнервен от развитието на двубоя, наставникът на Райо Иниго Перес, който бе направил доста ротации, направи смел ход и предприе четворна смяна в 55-ата минута. Това като чели даде необходимия ефект, защото една от резервите – Иси Паласон, успя да се разпише само четири минути след като се появи в игра и засече добро ценриране отдясно, с което намали на 1:2. Попадението вдъхнови още повече Райо и испанците натиснаха съперника си. Така се стига до 83-ата минута, когато Алваро Гарсия центрира остро отляво, бранителят на Лех Антонио Милич не се намеси добре, а влезлият от пейката национал Хорхе де Фрутос отблизо заби топката в мрежата на поляците – 2:2.

0 - Rayo Vallecano have not lost at home in European competition (GP9 W8 D1), although today they conceded one fewer goal (2) than in their previous three matches (3), coming from losing position to win in three of their last five home games. Fortress.#Rayo ⚡#ConferenceLeague pic.twitter.com/HGFSGbMAc7 — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2025

Това обаче далеч не бе всичко в двубоя. Буквално в последните секунди на мача дълго подаване намери включилия се отново Алваро Гарсия, който с диагонален изстрел прати топката в мрежата на гостите и хвърли в екстаз всички домакински фенове на „Вайекас“ – 3:2 и пълен обрат за Райо.

Снимки: Imago