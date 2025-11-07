Популярни
  • 7 ное 2025 | 00:32
  • 256
  • 0
Райо Валекано се измъкна от много трудна ситуация и направи феноменален обрат у дома

В един от най-интересните мачове за вечерта от Лигата на конференциите Райо Валекано направи пълен обрат и победи с 3:2 у дома Лех (Познан), след като губеше с два гола разлика. Решителен принос за феноменалната промяна в двубоя бяха и смените на наставника на мадридския тим Иниго Перес през втората част, който пусна титулярите си в игра и това промени коренно мача. Това затвърди и много силното представяне на испанците като домакини, като в 9 поредни срещи от Европа те имат цели 8 успеха и само едно равенство.

Така Райо вече е със 7 точки в турнира и излезе на 6-а позиция. Лех (Познан) пък остава с 3 пункта.

Поляците изиграха много силна първа част и успяха да отбележат два безответни гола в нея. Първо в 11-ата минута хондураският нападател на Лех Луис Палма отигра майсторски с глава добро центриране отдясно на Жоел Перейра и откри – 0:1. В 39-ата минута добрата игра на тима от Познан се увенча с второ попадение, дело на Антони Козубал. Той се разписа с удар от дъгата на наказателното поле, а стражът на испанците Аугусто Баталия не успя да се намеси добре – 0:2.

Изнервен от развитието на двубоя, наставникът на Райо Иниго Перес, който бе направил доста ротации, направи смел ход и предприе четворна смяна в 55-ата минута. Това като чели даде необходимия ефект, защото една от резервите – Иси Паласон, успя да се разпише само четири минути след като се появи в игра и засече добро ценриране отдясно, с което намали на 1:2. Попадението вдъхнови още повече Райо и испанците натиснаха съперника си. Така се стига до 83-ата минута, когато Алваро Гарсия центрира остро отляво, бранителят на Лех Антонио Милич не се намеси добре, а влезлият от пейката национал Хорхе де Фрутос отблизо заби топката в мрежата на поляците – 2:2.

Това обаче далеч не бе всичко в двубоя. Буквално в последните секунди на мача дълго подаване намери включилия се отново  Алваро Гарсия, който с диагонален изстрел прати топката в мрежата на гостите и хвърли в екстаз всички домакински фенове на „Вайекас“ – 3:2 и пълен обрат за Райо.

Снимки: Imago

