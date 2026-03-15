Здравко Димитров с жълт картон при успех на Амедспор

Амедспор спечели с 2:0 домакинството си на Маниса от 31-вия кръг на Първа лига на Турция. Българският национал Здравко Димитров бе титуляр за домакините, получи жълт картон и бе заменен през второто полувреме.

Ключов момент в мача бе в 75-ата минута, когато гостите останаха в намален състав след червен картон на Аленис Варгас.

Четири минути по-късно домакините поведоха с точен изстрел на Даниел Морено. В добавеното време Ада Ибик си отбеляза автогол, оформяйки крайното 2:0.

Така Амедспор държи 2-рото място в класирането с 64 точки, като изостава на 2 от лидера Ерзурумспор. Маниса е на 11-ото място с 43 точки.