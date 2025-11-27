Очаквания за сериозни битки и в Лигата на конференциите

Популярни
  • 27 ное 2025 | 07:23
В днешния 27-и ноември (четвъртък) ще се изиграят всички 18 срещи от 4-ия кръг в основната схема на третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. И сега, както в предходните кръгове, мачовете ще бъдат разделени в два часови диапазона, като във всеки от тях ще започнат по 9 двубоя. След техния край тази фаза от надпреварата официално ще бъде преполовена. Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на програмната схема в реално време.

В един от по-ранните мачове, които стартират от 19:45 часа българско време, ще видим какво ще направи палачът на Арда от предварителните кръгове Ракув в домакинството си на Рапид (Виена).

По същото време Слован (Братислава) приема Райо Валекано, който все още не познава вкуса на загубата въпреки липсата на сериозен европейски опит.

Тогава ще видим и мач на друг от представителите на топ 5 европейските първенства. Германският Майнц 05 гостува на румънския Университатя (Крайова).

От 22:00 часа пък ще видим директен сблъсък между представителите на две от големите футболни нации на Стария континент. Там френският Страсбург приема настоящия носител на английските ФА Къп и Къмюнити ШийлдКристъл Палас.

По същото време 1/2-финалистът от последните три издания на надпреварата Фиорентина има домакинство на гръцкия АЕК.

