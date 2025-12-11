В Лигата на конференциите отново няма да е скучно

Популярни
  • 11 дек 2025 | 06:00
  • 700
  • 0
Тази вечер предстоят срещите от петия кръг в Лигата на конференциите. Основната фаза на турнира вече беше преполовена, а някои от фаворитите са в долната половина на таблицата и трябва да спечелят днешните си мачове, за да се доближат до местата в топ 8, осигуряващи директно класиране на осминафиналите.

Българско участие ще има в двубоя Абърдийн - Страсбург. На вратата на шотландския тим ще е Димитър Митов, който ще трябва да показва класата си срещу качествените нападатели на гостите от Франция. До момента Абърдийн е на 33-о място в подреждането, а Страсбург дели върха със Самсунспор. Риека на Доминик Янков ще посрещне словенския хит Целье, но бившият халф на Лудогорец от доста време не попада в сметките на старши треньора Виктор Санчес.

Кристъл Палас се представя много под очакванията, но едва ли ще се затрудни при визитата си на Шелбърн. Майнц 05 ще има много по-трудно изпитание като гост на Лех (Познан). В Полша ще играе и Райо Валекано но срещу Ягелония, а Фиорентина ще се опита да загърби проблемите на домашната сцена с успех срещу Динамо (Киев).

От останалите мачове най-голям интерес предизвикват блаканското дерби между Самсунспор и АЕК, както и срещата между Университатя (Крайова) и Спарта (Прага).

