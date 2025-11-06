Лигата на конференциите също се завръща с вълнуващи сблъсъци

В днешния 6-и ноември (четвъртък) ще видим сблъсъците от третия кръг в основната схема на най-ниско ранкираната надпревара на УЕФА – Лига на конференциите.

Преди техния старт в класирането водят отборите на Фиорентина, АЕК (Ларнака), Целье, Лозана, Самсунспор и Майнц 05, които все още нямат грешна стъпка. Без точки след два мача пък са Слован (Братислава), Хамрун Спартанс, Шамрок Роувърс, Динамо (Киев), Рапид (Виена) и Абърдийн на Димитър Митов.

Шотландците и българският вратар ще могат да променят това в мача си срещу безгрешния АЕК (Ларнака). Този двубой стартира от 19:45 часа, а по същото време ще започнат и още осем мача.

Един от интересните сблъсъци в този часови диапазон е между Фиорентина, която участва неизменно в полуфиналите на надпреварата през последните три сезона, и бившия отбор на Тодор Неделев – Майнц 05.

Също така Ракув, който отстрани Арда (Кърджали) в предварителните кръгове, ще има гостуване на Спарта (Прага).

От 22:00 часа стартират още девет срещи, а там ще видим участието на някои от отборите от топ 5 първенствата в Европа. Един от тях е носителят на английската ФА Къп – Кристъл Палас, който приема нидерландския гранд АЗ (Алкмаар).

Испанският Райо Валекано посреща Лех (Познан) от Полша.

Френският Страсбург, който и през този сезон се представя стабилно в Лига 1, гостува на Хекен от Швеция.