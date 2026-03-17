Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вейле
  • 17 март 2026 | 11:54
  • 113
  • 0
Стефан Велков аут до края на сезона

Българският защитник Стефан Велков е контузен и ще пропусне остатъка от сезона за Вейле в датското първенство по футбол. 29-годишният национал пострада при равенството 3:3 срещу Нордселанд на 20 февруари, счупвайки ръката си.

Въпреки това той доигра срещата, а седмица по-късно започна от първата минута срещу лидера в класирането Орхус. Велков дори вкара единственото попадение за Вейле и беше посочен за играч на мача, но отборът му отстъпи с 1:2 и завърши редовния сезон на последното място.

Преди първия мач от плейофите срещу Силкеборг на 16 март медиите в Дания обявиха, че българинът е добавен към списъка с контузени играчи на Вейле и се очаква да не играе повече през този сезон. Понастоящем "червените" са с едва 15 точки от 23 двубоя, на 9 точки под спасителната линия при девет оставащи кръга до края на кампанията в елитната дивизия на страната.

През ноември Велков изигра втория си мач с националната фланелка на България, записвайки 90 минути при победата с 2:1 срещу Грузия, след като направи дебюта си още през 2020 година срещу Беларус.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

