Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното

Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното

  • 23 дек 2025 | 02:28
  • 356
  • 0
Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното

Никлас Фюлкруг вече е в Италия и е готов да финализира своето преминаване под наем от Уест Хам в Милан. В последните часове се появиха информации, че опцията за закупуване на германеца е на стойност едва 5 млн. евро.

„Росонерите“ постигнаха споразумение с Уест Хям за услугите на 32-годишния централен нападател. Очакваше се той да се присъедини под наем с опция за откупуване в диапазона от 11 до 13 млн. евро. От "Скай Спорт Италия" обаче твърдят, че самият наем е безплатен, а Милан може да закупи футболиста за 5 млн. евро.

Германският национал, който има 24 мача за страната си, ще премине медицински прегледи във вторник, а на следващия ден ще проведе първата си тренировка под ръководството на Масимилиано Алегри.

Милан търсеше нов централен нападател, за да предостави на Алегри повече възможности в атака в системата 3-5-2. Към момента Сантиаго Хименес е единственият класически номер 9 в редиците на „росонерите“, но той ще бъде извън игра заради контузия още няколко месеца. Рафаел Леао, Кристиан Пулишич и Кристофър Нкунку са другите основни опции, но и те имаха своите проблеми с контузии и физическа форма през сезона.

Милан и Уест Хам се разбраха, Фюлкруг минава прегледи до часове
Милан и Уест Хам се разбраха, Фюлкруг минава прегледи до часове

Очаква се Фюлкруг да бъде обявен за нов играч на Милан в самото начало на януарския трансферен прозорец, който в Италия официално отваря на 2 януари.

Германецът не е отбелязал гол в нито един от осемте си мача в Премиър лийг този сезон и не е започвал като титуляр в нито един турнир от началото на октомври.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

  • 23 дек 2025 | 01:43
  • 295
  • 0
Порто продължава с победите, Бенфика настигна Спортинг

Порто продължава с победите, Бенфика настигна Спортинг

  • 23 дек 2025 | 01:24
  • 376
  • 0
Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

  • 23 дек 2025 | 00:56
  • 469
  • 0
Еспаньол не сваля очи от топ 4 след бърз обрат в Билбао

Еспаньол не сваля очи от топ 4 след бърз обрат в Билбао

  • 23 дек 2025 | 00:32
  • 1198
  • 0
Салах осигури успешен старт на Египет

Салах осигури успешен старт на Египет

  • 23 дек 2025 | 00:27
  • 1692
  • 1
Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

  • 23 дек 2025 | 00:07
  • 4133
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 24594
  • 43
90% от "Армията" вече са с козирка

90% от "Армията" вече са с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 25175
  • 261
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

  • 22 дек 2025 | 22:52
  • 9973
  • 8
Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

  • 23 дек 2025 | 00:07
  • 4133
  • 3
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 45603
  • 146
Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

  • 22 дек 2025 | 18:42
  • 6342
  • 13