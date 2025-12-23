Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното

Никлас Фюлкруг вече е в Италия и е готов да финализира своето преминаване под наем от Уест Хам в Милан. В последните часове се появиха информации, че опцията за закупуване на германеца е на стойност едва 5 млн. евро.

„Росонерите“ постигнаха споразумение с Уест Хям за услугите на 32-годишния централен нападател. Очакваше се той да се присъедини под наем с опция за откупуване в диапазона от 11 до 13 млн. евро. От "Скай Спорт Италия" обаче твърдят, че самият наем е безплатен, а Милан може да закупи футболиста за 5 млн. евро.

Германският национал, който има 24 мача за страната си, ще премине медицински прегледи във вторник, а на следващия ден ще проведе първата си тренировка под ръководството на Масимилиано Алегри.

Милан търсеше нов централен нападател, за да предостави на Алегри повече възможности в атака в системата 3-5-2. Към момента Сантиаго Хименес е единственият класически номер 9 в редиците на „росонерите“, но той ще бъде извън игра заради контузия още няколко месеца. Рафаел Леао, Кристиан Пулишич и Кристофър Нкунку са другите основни опции, но и те имаха своите проблеми с контузии и физическа форма през сезона.

Очаква се Фюлкруг да бъде обявен за нов играч на Милан в самото начало на януарския трансферен прозорец, който в Италия официално отваря на 2 януари.

Германецът не е отбелязал гол в нито един от осемте си мача в Премиър лийг този сезон и не е започвал като титуляр в нито един турнир от началото на октомври.