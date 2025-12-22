Ръководството на Милан не ме подкрепи, оплака се Сержио Консейсао

Сержио Консейсао, който до януари беше начело на Милан, нападна ръководството за уволнението си. Той се задържа само шест месеца начело на тима, като за това време спечели турнира за Суперкупата на Италия. В края на сезона обаче отборът финишира осми в Серия “А” и загуби финала за Купата на Италия срещу Болоня, след което се стигна до раздялата.

“Имаше нестабилност в клуба, атмосферата около отбора не беше добра”, заяви Консейсао в интервю за “Гадзета дело спорт”. В момента португалецът е начело на Ал-Итихад в Саудитска Арабия.

“Ето защо се придържам към това, което направихме. Освен това ръководството не ме подкрепи. Давам пример: след като спечелихме Суперкупата, играхме срещу Каляри. По това време вече имаше слухове, че клубът следи други треньори. Нямах време да работя на всички нива“, продължи португалецът.

“Как оценявам периода си в Милан? Положително…. От 2016 г. до днес само двама треньори са печелили трофеи с “росонерите”: Пиоли взе Скудетото и аз (суперкупата). Ако погледнем само точките от моя период, бяхме в темпо за Лига Европа, пето място. Резултатите бяха налице: мисля за двете дербита, които спечелихме, и успеха срещу Рома. Извинявам се за финала за Купата на Италия, но някои неща не ми харесаха“, обясни още Консейсао.

Той е сигурен, че пак ще се завърне в калчото като наставник. Консейсао даже разкри, че се е записал да учи магистратура в Италия, независимо че вече е на 51 години.

Попитан да сподели фразата, която най-много го представя, Консейсао отговори с “Никога да не се примирявам”. „Фразата е ‘В сладка вода не се постигат големи неща, нужна е буря’. Синиша Михайлович беше казал, че не е трудно да си капитан, а да ставаш в 4 часа сутринта и да работиш, родителите ми ме научиха на това. Не трябва да се задоволяваме, затова се записах в университета на 51 години. Уча са магистърска степен по спортно обучение“, обясни треньорът.