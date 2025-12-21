Популярни
Слот: Имаше много хубави неща в този мач

  • 21 дек 2025 | 07:22
Арнес Слот коментира победата на неговия Ливърпул с 2:1 в гостуването си на тима на Тотнъм от 17-ия кръг на английската Премиър лийг.

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

“Във футбола се помнят последните минути – и те бяха най-лошите в нашата игра. Ако се успокоя малко и ги изтрия от паметта си, все пак харесвах много неща в нашата игра. Стоял съм пред вас много пъти в ситуации, в които харесвах представянето, но не взехме три точки. И сега, като цяло, харесвах играта, но взехме три точки”, започна Слот.

Благодарение на успеха шампионите се изравниха по точки с четвъртия Челси, който направи грешна стъпка след 2:2 срещу Нюкасъл.

“Не можехме да задържим топката в края, продължавахме да я избиваме, а противникът печелеше преки свободни удари, тъчове, корнери. Последва хаос. Като цяло, имахме добър контрол над играта. Непобедени сме в шест мача – четири победи и две равенства. Далеч сме от перфектността, но вкарахме и два си гола. Имаше много хубави неща в този мач. В Премиър лийг няма скучни мачове. Когато противникът е с десет души, ролята на крилата става ключова. Фримпонг беше човекът, който създаде втория ни гол”, каза Слот.

Основополагащо за трите точки бе и фактът, че мърсисайдци завършиха срещата с двама души повече заради червените картони на Симонс и Ромеро, като първият бе показан още в 33-тата минута. Мениджърът на “червените” обаче сподели, че неговите футболисти не са се възползвали докрай от създалата се ситуация.

“Мислех, че това ще ни улесни нещата, но не стана. Мислех, че ще можем да ги държим далеч от вратата ни, като играем срещу девет играчи, но сякаш бяхме останали с девет, а те имаха 11”, завърши Слот.

