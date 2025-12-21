В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

В Ливърпул има сериозни страхове, че контузията, която Александър Исак получи вчера, е сериозна. Това обявиха почти едновременно три от водещите медии на Острова - “Би Би Си”, “Скай Спорт” и “Ди Атлетик”. Още днес шведът трябва да премине преглед на ядрено-магнитен резонанс, след който ще стане ясно колко ще отсъства, но очакванията са да пропусне доста време.

Исак влезе като резерва за началото на второто полувреме и скоро след това откри резултата, но в момента, когато нанесе головия си удар, той получи контузия след шпагата, който направи в краката му Мики ван де Вен.

Исак вече пропусна пет мача през октомври заради контузия през октомври, а новата травма още повече ще затвърди усещането за много тежък първи сезон на нападателя след рекордния му трансфер на “Анфийлд”. Вчера той отбеляза едва третия си гол в 16 мача с екипа на шампионите.

Според "Ди Атлетик" тази контузи може да накара Ливърпул да привлече нов офанзивен футболист през януари, тъй като в момента и Мохамед Салах не е разположение заради участието си в турнира за Купата на африканските нации. Говори се, че мърсисайдци планират да привлекат Антоан Семеньо, който може да играе и по двете крила, но не би бил толкова полезен на върха на атаката. Юго Екитике ще се единственият чист централен нападател, с който ще разполага Арне Слот в отсъствието на Исак.

