  Sportal.bg
  Футбол свят
  Семеньо е направил своя избор за нов отбор

Семеньо е направил своя избор за нов отбор

  • 21 дек 2025 | 14:50
  • 3902
  • 0

Един от най-желаните играчи в Премиър лийг за януарския трансферен прозорец - Антоан Семеньо, е подредил приоритетите си сред клубовете, които имат интерес към него. Според “Гардиън” ганаецът предпочита да премине в Ливърпул, където е гласен за дългосрочен заместник на Мохамед Салах. Ако по някаква причина този трансфер не се осъществи, то второто желание на Семеньо е Манчестър Сити. Манчестър Юнайтед за момента има най-малки шансове да спечели тази битка.

Според английските медии освобождаващата клауза в договора на Семеньо с Борнемут, която е в размер на 65 милиона паунда, ще бъде валидна само между 1-ви и 10-и януари. След това цената на крилото ще бъде много по-висока. Това означава, че още в първите дни на новата година заинтересованите клубове ще заявят пред Борнемут желанието да активират клаузата и да вземат звездата на “черешките”. Борнемут няма какво да направи, ако Семеньо реши да напусне.

През юни клаузата ще бъде още по-ниска - 50 милиона паунда, но едва ли някой клубовете, които искат да го привлекат, ще рискува да чака дотогава, защото и сега оценката на Острова е, че 65 милиона е ниска сума за качествата на 25-годишния флангови футболисти.

Снимки: Imago

