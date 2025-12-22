Популярни
  3. Джерард: Бих помогнал на Ливърпул по всякакъв начин, във всеки момент, но искам Слот да запази работата си

  • 22 дек 2025 | 11:19
  • 665
  • 0
Легендарният бивш капитан на Ливърпул Стивън Джерард призна, че би се върнал по всяко време и във всяка роля в бившия си клуб. Преди години той бе споделил, че има мечта някой ден да води любимия си клуб като мениджър. През миналия месец, когато упорито се говореше, че Арне Слот може да бъде уволнен заради поредицата от слаби резултати, се появи теория, че Стиви Джи може да получи шанса да води временно отбора до края на сезона. Англичанинът обаче категорично подчерта, че иска Слот да разреши всички проблеми и да запази работата си.

"Ще бъда брутално честен. Бих помогнал на Ливърпул във всеки един аспект, във всеки един момент. Бих им помогнал с всичко.

Не искам Арне Слот да губи работата си. Искам той да реши проблемите, да преобърне формата и да направи Ливърпул велик. Скачах из целия град, когато преди четири или пет месеца Ливърпул спечели титлата. Аз съм фен на Ливърпул. Искам най-доброто за клуба. Но ако Ливърпул има нужда от мен в някоя област, когато и да било, ще бъда там”, заяви Джерард в интервю за “Ливърпул Екоу”.

Снимки: Imago

