Заир-Емери: Можем да се гордеем със себе си

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери заяви, че френският тим може да бъде горд от спечелването на Междуконтиненталната купа след успех с 2:1 след дузпи над бразилския Фламенго.

„Можем да се гордеем със себе си. Изиграхме страхотен мач срещу труден противник“, коментира Заир-Емери, цитиран от агенция Reuters.

„Сега трябва да продължим по този начин, защото най-трудната част от сезона все още предстои“, добави 19-годишният френски халф след двубоя, който се игра в Саудитска Арабия.

Снимки: Imago