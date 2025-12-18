Популярни
Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Фламенго
  3. Заир-Емери: Можем да се гордеем със себе си

Заир-Емери: Можем да се гордеем със себе си

  • 18 дек 2025 | 11:08
  • 181
  • 0

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери заяви, че френският тим може да бъде горд от спечелването на Междуконтиненталната купа след успех с 2:1 след дузпи над бразилския Фламенго.

„Можем да се гордеем със себе си. Изиграхме страхотен мач срещу труден противник“, коментира Заир-Емери, цитиран от агенция Reuters.

„Сега трябва да продължим по този начин, защото най-трудната част от сезона все още предстои“, добави 19-годишният френски халф след двубоя, който се игра в Саудитска Арабия.

Снимки: Imago

Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

  • 18 дек 2025 | 07:33
  • 4955
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7525
  • 1
ФИФА създава нов турнир

  • 18 дек 2025 | 06:36
  • 3486
  • 3
Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

  • 18 дек 2025 | 05:59
  • 4490
  • 0
Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

  • 18 дек 2025 | 05:32
  • 3469
  • 2
Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

  • 18 дек 2025 | 04:59
  • 2851
  • 0
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 11792
  • 1
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 12569
  • 25
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 7659
  • 10
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 3407
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7525
  • 1
Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

  • 18 дек 2025 | 08:08
  • 11795
  • 7