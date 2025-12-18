Луис Енрике: Отново сътворихме история

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе във възторг след успеха с дузпи над Фламенго на финала за Междуконтиненталната купа. Това бе шесто отличие, което тимът му спечели през 2025 г. Той заяви, че тимът му отново е сътворил история.

„Отново сътворихме история! Показахме същия манталитет през цялата тази невероятна и незабравима 2025 година. Очевидно сме щастливи за себе си, за клуба и за нашите привърженици. Прекрасно е, трябва да продължим в същия дух“, заяви Енрике.

„Чувстваме връзка с нашите фенове. Това е връзка, която усещаме във всеки мач на „Парк де Пренс“ и при всяко гостуване. Много сме щастливи. Трябва да си починем, остава ни още един мач за Купата на Франция и след това кратка почивка по Коледа. Мисля, че отборът ни има правилната комбинация от опитни и млади играчи. Много сме доволни“, допълни испанецът.

Снимки: Gettyimages