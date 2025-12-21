Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике остана на два гола от изравняване на световния рекорд на... Луис Енрике

Луис Енрике остана на два гола от изравняване на световния рекорд на... Луис Енрике

  • 21 дек 2025 | 15:23
  • 362
  • 0
Луис Енрике остана на два гола от изравняване на световния рекорд на... Луис Енрике

В събота вечер Пари Сен Жермен разгроми скромния Фонтене с 4:0 в осминафиналите на Купата на Франция и постигна исторически рекорд във френския футбол: стана първият клуб, записал 50 победи в една календарна година в официални мачове.

Наставникът Луис Енрике описа съботната вечер като „историческа“ и си постави за цел да се представи още по-добре през 2026 г. – задача, която самият той знае, че е сложна.

Това беше първият двубой на парижани след спечелването на Междуконтиненталната купа в Доха - шестата (от седем възможни) титли за 2025 г.

Въпреки това четирикратният шампион на Лига 1 беше много близо до изравняване на световен рекорд: отбеляза 178 гола тази година и се нуждаеше от още два, за да достигне постижението на Барселона от 2015 г. от 180 попадения, поставено под ръководството на… Луис Енрике. През въпросната 2015 година Лионел Меси отбеляза 48 пъти, а Луис Суарес и Неймар по 41 пъти. Тогава “блаугранас” изиграха 65 срещи, от които спечелиха 51.

Сега предстои пауза във Франция и ПСЖ ще играе отново на 4 януари 2026 г.

ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата
ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 5869
  • 7
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
  • 4352
  • 0
Португалец пое Леванте

Португалец пое Леванте

  • 21 дек 2025 | 10:10
  • 1144
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 1105
  • 1
Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

  • 21 дек 2025 | 09:48
  • 1634
  • 6
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 7745
  • 59
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 19720
  • 99
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 10300
  • 26
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 9164
  • 12
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 7745
  • 59
Левски изненада Спартак Плевен за втората си победа за сезона

Левски изненада Спартак Плевен за втората си победа за сезона

  • 21 дек 2025 | 15:04
  • 4406
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 3597
  • 6