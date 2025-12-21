Луис Енрике остана на два гола от изравняване на световния рекорд на... Луис Енрике

В събота вечер Пари Сен Жермен разгроми скромния Фонтене с 4:0 в осминафиналите на Купата на Франция и постигна исторически рекорд във френския футбол: стана първият клуб, записал 50 победи в една календарна година в официални мачове.

Наставникът Луис Енрике описа съботната вечер като „историческа“ и си постави за цел да се представи още по-добре през 2026 г. – задача, която самият той знае, че е сложна.

Това беше първият двубой на парижани след спечелването на Междуконтиненталната купа в Доха - шестата (от седем възможни) титли за 2025 г.

Въпреки това четирикратният шампион на Лига 1 беше много близо до изравняване на световен рекорд: отбеляза 178 гола тази година и се нуждаеше от още два, за да достигне постижението на Барселона от 2015 г. от 180 попадения, поставено под ръководството на… Луис Енрике. През въпросната 2015 година Лионел Меси отбеляза 48 пъти, а Луис Суарес и Неймар по 41 пъти. Тогава “блаугранас” изиграха 65 срещи, от които спечелиха 51.

Сега предстои пауза във Франция и ПСЖ ще играе отново на 4 януари 2026 г.

ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата