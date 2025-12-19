Героят за ПСЖ срещу Фламенго е със счупена ръка, потвърди Луис Енрике

Вратарят на Пари Сен Жермен Матвей Сафонов е със счупена лява ръка, след като се превърна в герой за тима със спасените си дузпи срещу Фламенго във финала за Междуконтиненталната купа. Наставникът Луис Енрике обаче прие философски факта, че няма да може да разчита на руския страж поне в следващите три-четири седмици.

“Все още не съм говорил с него. Всеки приема, че понякога трябва да се справяш и с негативни неща. Някои биха казали, че това е карма. Негативните неща ти позволят да научиш доста. Той игра страхотно в последните си три-четири мача. Сега обаче животът му казва, че трябва да си почине и да се възстанови. Със своя манталитет той ще се завърне по-бързо от нормалното, тъй като има силен характер”, коментира Енрике, който също така похвали Фламенго по време на днешната си пресконференция.

“През лятото Ботафого предприе това, което всички правят срещу нас: да се затворят и да се защитават добре. Това е нормално за отборите срещу нас и сме свикнали. Фламенго е топ бразилски клуб, който спечели всичко по брилянтен начин тази година. Там играят като нас и са доста атрактивен тим, един от най-добрите, срещу които сме се изправяли”, заяви испанският специалист, който също така обсъди шестте трофея на ПСЖ през годината.

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

“Не мисля, че има нужда да говоря за постигнатото от отбора. То е ясно, всички го видяха. Ключът е да се наслаждаваме на всеки момент и на всеки ден. Наслаждаваме се на днешната тренировка и на утрешния двубой. Ако обичаш да играеш футбол, да си играч на ПСЖ ти помага да продължаваш напред. Все още търсим как да се подобряваме като тим. След като анализирахме финала, той се оказа доста добър за нас. Играхме на много високо ниво и се защитавахме добре, а манталитетът е това, което прави разликата между големите отбори. Доволни сме от това, което показахме”, продължи треньорът на парижани.

Що се отнася до предстоящия мач с аматьорския Фонтене, той каза: “Купата на Франция, подобно на Купата на краля в Испания, е прекрасен турнир, защото дава възможността да играеш срещу отбори от други дивизии. Когато достигнеш финала, той е един от най-атрактивните двубои за играене. Обичаме Купата на Франция и се надявам играчите на Фонтене да се насладят на утрешната среща. За втора поредна година защитаваме трофея, като искаме да продължим да го правим”.

Снимки: Imago