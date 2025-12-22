Челси има възможност да си върне Анселмино през януари

Английският Челси ще има възможност да призове обратно 20-годишния аржентинец Аарон Анселмино от Борусия (Дортмунд). В договора под наем на дефанзивния полузащитник има опция за връщането му през януарския трансферен прозорец, тъй като не е достигнал определения минимум игрови минути заради контузия, съобщава Sky Sports.

Ръководството на "жълто-черните" не очаква Челси да активира тази опция, но финалното решение ще бъде на „сините“ от Лондон.

Анселмино е щастлив в Дортмунд, но на "Стамфорд Бридж" ценят високо аржентинеца и го виждат като част от дългосрочните си планове. Засега шансовете германският тим да задържи футболиста и през следващия сезон не са големи, тъй като в настоящия му контракт няма опция за закупуване.

Снимки: Imago